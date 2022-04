Drusilla Foer: "Dopo Sanremo ho detto no al 97% delle proposte che mi sono arrivate"

Firenze, 12 aprile 2022 - Pioggia di proposte televisive per Drusilla Foer. La "nobildonna toscana" apre la nuova edizione di 'Ti sento', il programma condotto da Pierluigi Diaco. Oggi, 12 aprile, in seconda serata, su Raidue, va in onda la prima puntata e Drusilla Foer - l'alter ego dell’attore fiorentino Gianluca Gori - è pronta a farsi coinvolgere in una esperienza 'sonora' dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo diventano racconto.

Nella lunga intervista, Drusilla Foer parla anche della scelta di sottrarsi alle tante proposte televisive dopo il grande successo avuto sul palco di Sanremo 2022, dove è stata co-conduttrice della terza serata. “Ho detto no al 97% di proposte che mi sono arrivate” svela Drusilla. Nel dettaglio, incalzata dalle domande del presentatore, "l'anziana soubrette" (così si è definita la stessa For) dice di aver detto "più no che sì" alle moltissime proposte ricevute dal punto di vista televisivo. Perché? "Che c’era da dire? Cioè, ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me, è chiaro che dopo Sanremo ci sono state alcune cose, non ho avuto nemmeno il tempo, che mi sarebbe piaciuto fare" spiega Drusilla Foer. E aggiunge: "Ma non ho creduto che fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisivi a raccontare cosa? Che è andata bene Sanremo? Raccontare cosa? Quello che sono io? Un po’ si è visto a Sanremo, ci sarà tempo per raccontare quello che sono". Diaco, quindi le chiede se la sua forza sia la sottrazione e non l’addizione almeno dal punto di vista televisivo e la Foer ammette: "da ogni punto di vista".