Firenze, 15 febbraio 2022 - Un successo clamoroso dopo "Brividi". Blanco, vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con una canzone già diventata tormentone sta conoscendo un successo clamoroso. Lo amano più generazioni, ha fatto il pieno di consensi tra i giovanissimi e non solo.

E adesso tutti vogliono partecipare ai suoi concerti e al suo tour, Blu Celeste. Con le prevendite polverizzate. Per capire la portata delle richieste, la data prevista a Lucca per il Summer Festival 2022 ha dovuto più che raddoppiare la capienza, che dagli ottomila posti originari di piazza Napoleone passa ai trentamila sugli spalti delle Mura di Lucca.

Nella giornata di martedì 15 febbraio sono stati messi in vendita nuovi biglietti del suo tour, Blu Celeste con nuove date e appunto il cambio location di Lucca. I biglietti partono dai 34 euro per salire poi oltre i cento. Le prevendite sono su Ticketone.

Ecco tutte le date dei concerti di Blanco quest'estate. Il 2 luglio a Paestum, l'8 luglio a Ferrara, il 15 luglio a Codroipo, il 21 luglio a Lucca, il 27 luglio a Roma, il 31 luglio a Catania, il 12 agosto a Olbia e il 16 agosto la chiusura con il concerto di Milano.

La Toscana attende Blanco a Lucca, al Summer Festival, che torna in grande stile dopo questi due anni tormentati dal covid. Blanco si esibirà giovedì 21 luglio originariamente in piazza Napoleone. Poi la location, a causa delle tante richieste, è cambiata. E si è spostata sulle spalti delle Mura di Lucca per una capienza di trentamila persone.

"Brividi" è il brano di Blanco che in pochi giorni è diventato il più ascoltato in Italia. Ma non è il solo brano-tormentone del cantante. "Mi fai impazzire", la canzone in cui Blanco collabora con Sfera Ebbasta, ha conquistato prima di Sanremo le radio italiane. Molto ascoltata anche Notti in Bianco, tratta da Blu Celeste, l'album che ha proiettato Blanco nel panorama della musica italiana.

l videoclip di "Brividi", brano con cui Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, è il più cliccato in Italia negli ultimi sette giorni su YouTube. Per l'inedita coppia oltre 12 milioni e mezzo di visualizzazioni, praticamente il doppio rispetto a quelle raccolte da Irama con il video di "Ovunque sarai", che troviamo in seconda posizione.

Blanco è fidanzato da oltre un anno con Giulia Lisioli, ragazza di Brescia come lui. Un'unione di lunga durata, i due si sono conosciuti quando Blanco ancora non era famoso.

Blanco all'anagrafe è Riccardo Fabbriconi, di Calvagese della Riviera, comune in provincia di Brescia.