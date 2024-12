Torna la Viareggio Liberty: un'incantevole passeggiata sulle tracce dell'Art Nouveau

Oggi, 30 novembre, è una data speciale perché si può avere la possibilità di prendere parte ad una visita guidata alla scoperta del fascino del Liberty a Viareggio. Un modo per conoscere uno dei principali centri di diffusione di questo stile in Italia, al pari di città come Milano, Roma, Firenze e Palermo, nonostante le origini di questo stile risiedano in Belgio grazie al contributo dell'architetto Victor Horta. Il Comune in provincia di Lucca, infatti, famoso in tutto il mondo per il suo caratteristico Carnevale, è stato sin dall'Ottocento una rinomata meta di vacanze estive e, proprio per tale motivo, ha attirato numerosi illustri esponenti dell'arte, dell'architettura e del mondo intellettuale in generale, guadagnandosi così un posto di spicco nella scena culturale nazionale e conservandone tuttora la memoria, con un lungomare che si è trasformato nei secoli in un vero e proprio percorso museale a cielo aperto. Se la città ha ricevuto "un'impronta inconfondibile" da Galileo Chini, pittore e ceramista geniale, e dall'ingegnere Alfred Belluomini, particolarmente aggiornato sulle correnti stilistiche europee dell'Art Nouveau, fu dalla loro fruttuosa collaborazione che "prese vita" un Liberty unico e originale, caratterizzato da scelte decorative sorprendenti e una bellezza senza tempo. Queste straordinarie testimonianze architettoniche, insieme a un avvincente viaggio tra la storia e l'arte di Viareggio, saranno accessibili - come detto - oggi con "La Viareggio Liberty - Una meravigliosa Visita Guidata", organizzata già il 13 ottobre e il 3 novembre scorso e in programma di tornare anche sabato 14 dicembre. Il prezzo è di 12 euro, ad eccezione per i bambini da 0 a 5 anni il cui ticket sarà totalmente gratuito e per quelli tra i 6 e i 12 che, esattamente come le persone con disabilità/invalidità e per i loro accompagnatori, ne pagheranno 10. A tal proposito, è importante sottolineare che in questo tour non sono presenti barriere strutturali mentre, per quanto riguarda il pagamento, questo andrà effettuato il giorno stesso dell'evento, indifferentemente se in contanti o con carta di credito, direttamente alla guida. Il luogo di ritrovo è il punto informazioni turistiche 'La Zattera', situato in Viale Regina Margherita 1, alle ore 14.40, cioè venti minuti prima dell'inizio della passeggiata fissata alle 15. A questo punto, non vi resterà che immergervi nella storia della città per novanta minuti - la durata della visita - in cui potrete ammirare una serie di edifici in stile Liberty, tra cui, nell'ordine: il Cinema Savoia (dove oggi si trova la moderna caffetteria Savoia), il Teatro Eden (non più in funzione da qualche anno), l'Emporio Duilio 48 (l'esempio più compiuto di stile Liberty, soprattutto per quanto riguarda i ferri battuti delle inferiate e per le applicazioni floreali in cemento bianco), lo Chalet Martini, il Gran caffè Margherita, il Bagno Balena, l'Hotel villa Liberty, Villa Tina, il Grand hotel Royal, Villino Flora fino a Villa Argentina, la tappa conclusiva.