Viareggio brilla per le Feste di Natale 2024 Le luminarie e le passeggiate da non perdere

Durante il periodo natalizio il centro storico di Viareggio si trasforma con la Passeggiata a Mare che ospita bancarelle festive e decorazioni luminose. Quest’anno sono state addobbate 90 palme per due chilometri e mezzo di luci, a cui vanno aggiunte 15 palme in piazza Mazzini, 15 in piazza Puccini, 2 in piazza Maria Luisa e 3 in piazza Campioni. Ma la novità è l’addobbo di via Mazzini, per 40 attraversamenti alternati a sfere tridimensionali a luce calda. In piazza Dante, di fronte alla stazione dei treni, è stata invece installata una casa di Babbo Natale ed anche un pupazzo di neve e, per completare, sono state illuminate addirittura le farmacie comunali. Fino al Belvedere delle Maschere i visitatori possono esplorare i mercatini artigianali, gustare specialità toscane e partecipare agli eventi culturali che animano i principali luoghi storici della città, inclusa la Torre Matilde, il più antico edificio di Viareggio risalente al 1500. Da non perdere poi la storica residenza di Villa Argentina, splendida da visitare per gli arredi interni e spesso sede di eventi artistici e culturali, nonché di matrimoni, ed il Museo Villa Puccini, la casa dove il grande Maestro ha composto le sue più importanti opere. Per gli amanti della buona tavola, da non perdere durante le Feste alcuni piatti tipici della zona offerti da ristoranti e trattorie come: il cacciucco viareggino, gli spaghetti con i nicchi, gli spaghetti con i coltellacci e la scarpaccia (una squisita torta salata fatta con le zucchine).