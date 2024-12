Gran finale il 22 dicembre: il programma della giornata

Il 22 dicembre prossimo, giorno di nascita di Giacomo Puccini, segna la data finale del “Mese Pucciniano”. L’appuntamento, ribattezzato “Puccini Day”, verrà celebrato con un concerto straordinario che vedrà protagonisti solisti e orchestra del Festival Puccini, diretti dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Nell’anniversario della nascita del maestro, dunque, torna l’appuntamento con il Puccini Day, l’early bird che consente solo il 22 dicembre l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli dell’edizione n° 71 del Festival Puccini con lo sconto del 50%. Da segnalare, a tal proposito, il ricco programma previsto per il Festival Puccini, dal 18 luglio al 6 settembre 2025, con 5 titoli pucciniani (Tosca, La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Manon Lescaut) e un Gala Lirico. Facendo un salto a ritroso nel tempo, prima del “Puccini Day”, da segnalare tra gli eventi in programma il concerto benefico del 20 dicembre, che vedrà protagonisti Andrea Tofanelli (tromba) e Riccardo Arrighini (pianoforte), due artisti della Terra di Puccini da sempre impegnati nella promozione del territorio e della musica e che offriranno l’incasso del Concerto all’Istituto comprensivo di Torre del Lago. Ma la musica non arresterà qui la sua nobile corsa: anche il nuovo anno si aprirà infatti all’insegna delle melodie del grande maestro toscano, con il tradizionale Concerto di Capodanno, evento mai così atteso come quest’anno, nonché ideale prosecuzione dei festeggiamenti in onore del celebre compositore.