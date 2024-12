A Viareggio la magia del Natale si festeggia anche nella cornice della Cittadella

Un magico Natale alla Cittadella del Carnevale di Viareggio con il Circo Serbacco, laboratori della cartapesta a tema e tante attività per bambini e ragazzi. Ormai da diversi anni la Cittadella - che è già al lavoro per il prossimo Carnevale in agenda dall’8 febbraio al 4 marzo 2025 - si anima durante le Feste natalizie. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni alle 16 giorni festivi compresi, il tendone in piazza Burlamacco, al centro della Cittadella, accoglierà lo spettacolo circense di Natale. In scena numeri di giocoleria, contorsionismo, comicità, magia e burattini che coinvolgeranno i più piccoli e le loro famiglie in uno show che ha come filo conduttore il Natale e le sue atmosfere fatate. Nella piazza della Cittadella verrà allestito - sempre dal 21 - il classico mercatino di Natale e anche la Giostra Viareggina, molto amata dai bambini. Diversi poi gli appuntamenti a tema con i laboratori artistici presso il Museo del Carnevale di Viareggio. Si partirà sabato 7 dicembre con il laboratorio di cartapesta “Aspettando il Natale” a cui potranno partecipare tutti i bambini dai 5 anni in su. Inizio ore 16, costo del biglietto 5 euro. Sabato 21 dicembre sarà la volta del laboratorio creativo “Crea il tuo festone di Natale”. Si partirà sempre nel pomeriggio, alle 16, età minima 6 anni e costo 5€. Per entrambi è obbligatoria la prenotazione. Nelle giornate di sabato 21 dicembre e venerdì 27 dicembre sarà inoltre possibile fare delle visite guidate al Museo del Carnevale, all'Hangar 16/Espace Gilbert e alla Sala Oblò. Costo 10€ dagli 11 anni di età, costo 5€ dai 6 ai 10 anni d'età e per persone con disabilità, gratuita fino ai 5 anni d'età. Prenotazione obbligatoria. La Cittadella del Carnevale di Viareggio, inaugurata il 15 dicembre 2001, è il più grande ed importante parco tematico dedicato alla creatività: non esistono, per dimensioni, spazi, servizi, altri grandi poli incentrati sull’arte del Carnevale. In Cittadella è possibile trovare: hangar laboratori in cui lavorano tutto l’anno gli artisti della cartapesta, il Museo del Carnevale, una grande tenda da circo permanente, i laboratori didattici della cartapesta, la Carnival Lab Adacemy una caffetteria bistrot e gli uffici della Fondazione Carnevale. L’insieme degli edifici è disposto intorno a una piazza ellittica, intitolata a Burlamacco e i portoni degli hangar sono dipinti con le riproduzioni a grandi dimensioni di alcuni significativi manifesti della storia del Carnevale di Viareggio.