Merry Walk, torna la camminata natalizia al crepuscolo

Sabato 7 dicembre torna a Viareggio la Merry Walk, la passeggiata al crepuscolo in mezzo alla natura e ai fantastici borghi storici della città. La camminata sarà ad anello, con partenza nel pomeriggio e arrivo dopo il tramonto presso il Parco La Gulfa (Massarosa loc. Montramito), accompagnati dal primo buio delle serate invernali. I camminatori, con tanto di cappello di Babbo Natale, nella seconda parte del tracciato si faranno strada con comode torce frontali messe a disposizione dall'organizzazione. La camminata itinerante sarà alla scoperta dei borghi della Versilia: ben nove chilometri attraverso boschi e sentieri sterrati con solo un chilometro su asfalto, scenari mozzafiato e ristoro con vista panoramica su lago e mare. Si partirà alle 15 con un riscaldamento pre-partenza con musica natalizia e sorprese, mentre il via ufficiale è fissato alle 15.30. L’evento è consigliato a famiglie con bambini abituati a camminare possibilmente sopra gli otto anni, mentre sono da evitare carrozzine e passeggini. Sconsigliata inoltre la partecipazione a soggetti non abituati ad escursioni boschive al buio. Gli amici a quattro zampe, tenuti rigorosamente al guinzaglio, sono i benvenuti. I partecipanti devono iscriversi al sito www.merrywalk.it: tutti gli iscritti riceveranno un pacco regalo contenente un cappello di Babbo Natale, la già citata torcia, dei gadget e panettone e bevande all’arrivo.