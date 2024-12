L’ultimo weekend di novembre segna la fine del Festival della mondina e del vino

Già da ottobre, in Toscana, è iniziata la lunga stagione delle feste e delle sagre, una serie di immancabili appuntamenti capaci di rappresentare al meglio la cultura e le tradizioni locali, oltre che di mettere in risalto l'eccezionale patrimonio enogastronomico della regione. Si è partiti il 5 con la 'Sagra del Porcino e della Chianina' a Castelfranco di Sotto e si è proseguito l'11 con la 'Festa Contadina e Sagra della Ribollita' ad Asciano, il 13 con 'Sapori d’Autunno' a Cerbaia, 'Bada che gota' a Colle Val D’Elsa, la 'Grande Castagnata' a Gallicano e la 'Sagra della Polenta e della Castagna' a Tresana, ma eventi analoghi sono andati in scena a Carrara, Gavorrano, Civitella Paganico, Cortona, Cinigiano, Terricciola, Campagnatico, Serpiolle, Lucignano, San Miniato, San Marcello Piteglio, Abbadia San Salvatore, Fiorenzuola, Trequanda, Seravezza, Santa Fiora, Pescia, Greve in Chianti, Massarosa, Marradi, Arcidosso, Pontassieve, Buti, Scarperia e San Piero, Lunigiana, Palazzuolo e Bientina. In particolare, dopo quelli del 16-17 e del 23-24 novembre, nel weekend tra l'ultimo giorno di novembre e il primo di dicembre si concluderà l'edizione 2024 della 'Festa della Mondina e del Vino Nuovo - Festa della Castagna', presentata dal Comitato Rione Vecchia Viareggio e patrocinata dal Comune della provincia di Lucca. Anche questo fine settimana, pertanto, avrete la possibilità di 'perdervi' - durante la manifestazione allestita presso Piazza Santa Maria - tra gli stand di artigianato, dove i maestri di arti e mestieri esporranno le loro opere, e tra quelli dedicate alle eccellenze e alle prelibatezze regionali come le 'mondine' (vale a dire le caldarroste) preparate dai Maestri Mondinari, degli 'evergreen' come i panini con la salsiccia e il vino nuovo, a volontà. Anche in questa occasione, marchio di fabbrica dell'evento, sarà possibile acquistare la bottiglia di vino celebrativa - con l'etichetta dedicata - dell'anno 2024 del Comitato Rione Vecchia Viareggio. Buon cibo, tanti prodotti vitivinicoli e splendide creazioni artigianali saranno accompagnati, tutti i pomeriggi, dalla grande tombolata che allieterà i partecipanti e metterà in palio numerosissimi - e allettanti - premi. Dulcis in fundo ci sarà lo stand per proseguire la campagna di tesseramento, ricordando come i soci del Comitato abbiano il diritto di usufruire di alcuni sconti ad hoc durante tutte le manifestazioni organizzate dall'ente stesso.