Alla scoperta dell'incantevole Lago di Massaciuccoli

Il Lago di Massaciuccoli, situato tra le province di Lucca e Pisa, rappresenta oggi una delle aree naturali più preziose della Toscana. Questo specchio d'acqua, incastonato tra la pianura bonificata e le morbide colline di Oltreserchio, è parte integrante del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Tuttavia, la sua storia non è sempre stata quella di un lago naturale: in epoca antica, infatti, si trattava di una vasta palude, conosciuta dai Romani come "Lago delle Fosse Papiriane". Le bonifiche che si sono susseguite nel tempo, finalizzate a combattere la malaria e a rendere la zona coltivabile, hanno trasformato questa palude in un ecosistema lacustre unico, arricchito da una rete di canali artificiali utilizzati in passato per l’estrazione della torba. Oggi il lago è uno scrigno di biodiversità, meta di uccelli migratori come il tarabuso, il falco di palude, e l’airone rosso, che trovano rifugio nell’Oasi Lipu Massaciuccoli. Il tour del Lago di Massaciuccoli organizzato da Azimut Treks, in programma sabato 7 dicembre, si snoda attraverso una varietà di paesaggi e offre la possibilità di scoprire non solo le bellezze naturali, ma anche le tracce di un passato glorioso. Si parte dal piccolo borgo di Massaciuccoli, noto per i resti di antiche ville romane tra cui la villa dei Venulei, costruzione di epoca imperiale appartenuta a una famiglia patrizia di Pisa. Situata sulla sommità di una collina, la villa offre una vista mozzafiato sull’intero lago, ideale per un primo approccio all’area. Dal borgo, il percorso conduce verso la cava di Balbano, unico dislivello del tour, dove i panorami si aprono tra colline e distese verdi. Da qui si scende verso la frazione di Bozzano per poi immergersi nei suggestivi argini che costeggiano il lago. Il cuore del tour è senza dubbio l’Oasi Lipu, una riserva naturale accessibile tramite una rete di passerelle in legno che si estendono sulle acque. Questo cammino, adatto a tutte le età e attrezzato per i disabili, permette di entrare in contatto diretto con l’ecosistema lacustre. Attraversando i canneti di falasco, si possono osservare numerosi uccelli nel loro habitat naturale grazie alle capanne di birdwatching strategicamente posizionate. La Riserva Naturale del Chiarone, che fa parte del percorso, regala poi un’esperienza immersiva unica, in cui regnano il silenzio e il canto degli uccelli. Il Lago di Massaciuccoli non è solo un luogo di bellezza naturale, ma anche un ecosistema fragile, minacciato in passato dall’estrazione di sabbia silicea per l’industria del vetro. Questo patrimonio, fortunatamente, è oggi protetto grazie alla sinergia tra Lipu e Ente Parco. Concludere il tour percorrendo gli argini e i campi che circondano il lago è il modo perfetto per ammirare le Alpi Apuane sullo sfondo, un panorama che riassume l’unione tra natura e storia che caratterizza questo luogo. Il Lago di Massaciuccoli, con il suo equilibrio tra conservazione e turismo sostenibile, resta una tappa imperdibile per chiunque desideri scoprire un angolo autentico di Toscana.