L’evento all’interno delle Serre Torrigiani

Appuntamento il 1° marzo alle 16.30 con l’evento Top 500 Firenze. L’evento annuale, che fornisce una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali fiorentine, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide, all’interno delle Serre Torrigiani, in via Gusciana 27, nel capoluogo toscano. Nel corso dell’incontro, organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, presentati i dati della ricerca sulle performance 2021 delle prime 500 imprese del territorio.

Insieme agli imprenditori locali, approfonditi gli impatti degli attuali scenari di mercato sul 2023, anche per condividere idee e strategie per promuovere la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio attraverso piani di investimento e percorsi di trasformazione digitale e sostenibile. Saluto introduttivo del vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo e quindi gli interventi di Carlo Felice Chizzolini, direttore generale Industriale e Ambiente Sammontana; Francesco Forzoni, partner PwC Italia; Sandro Fratini, presidente Belvedere Angelico e WTB Hotels; Francesco Giunta, professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Firenze; Simone Guidi, partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti; Marco Mancini, partner PwC Italia; Fabio Nocentini, executive vice president Savino del Bene; Veronica Poggi, partner PwC Italia. Moderatrice, Lisa Ciardi, giornalista de "La Nazione". Poi un business cocktail a tutti gli ospiti. La presenza in sala su invito è riservata a un numero limitato di persone.