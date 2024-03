Presentazione alla Libreria e Cinema Giunti Odeon

FIRENZE

Si terrà il 19 marzo, dalle 16.30, il consueto appuntamento con Top 500 Firenze. L’evento annuale, che fornisce una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali fiorentine, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide, si svolgerà presso la Libreria e Cinema Giunti Odeon in piazza Strozzi 3, nel capoluogo toscano. Nel corso dell’incontro, organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, verranno presentati i dati della ricerca sulle performance 2022 delle prime 500 imprese del territorio. Insieme ad alcuni imprenditori locali verranno poi approfonditi i possibili scenari futuri di mercato e verranno condivise idee e strategie per promuovere la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio toscano attraverso piani di investimento e percorsi di trasformazione digitale e sostenibile.

Interverranno Francesca Bignami, partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti; Mattia Blengini, Ceo Magis; Walter Bucelli, direttore generale Enegan; Francesco Forzoni, partner PwC Italia; Francesco Giunta, professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Firenze; Simone Guidi, partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti; Marco Mancini, partner PwC Italia; Veronica Poggi, partner PwC Italia; Niccolò Ricci, Ceo Stefano Ricci. Modererà Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione. Seguirà un business cocktail offerto a tutti gli ospiti. La presenza in sala è su invito.