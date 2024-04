Verdemare apre all’orticoltura. E lavora per riportare a Lerici gli antichi mestieri artigianali

Dal 2021 a oggi la Verdemare, la cooperativa di comunità di Lerici, ne ha fatta di strada. "Verdemare nasce dall’esperienza del progetto sociale Evergreen e da altre realtà cooperative che erano già presenti sul territorio lericino e che, insieme ad alcune persone fisiche e alla spinta della amministrazione comunale, hanno dato vita a una cooperativa di comunità che ha lo scopo di provvedere operativamente a svariati servizi sul territorio", spiega Enrico Casarino, presidente della cooperativa. Una realtà che oggi vanta 8 dipendenti ma che prevede altre 4 assunzioni nel corso del 2024, tra cui anche alcune quote rosa.

Oggi la cooperativa di comunità Verdemare è una realtà solida del territorio comunale che si occupa di moltissimi servizi a completamento della visione del territorio come patrimonio comune da. "Dalla piantumazione del verde, al decoro urbano, dal monitoraggio territoriale alla manutenzione ordinaria, in costante collaborazione e dialogo con l’amministrazione comunale e gli uffici", spiega ancora Casarino che prosegue: "Lavoriamo alla formazione di nuove competenze professionali per sviluppare servizi alla cittadinanza come la facilitazione nella ricerca di badanti o baby sitter, giardinieri o artigiani".

Molti sono anche i progetti che la cooperativa ha in cantiere per il prossimo futuro. "Stiamo lavorando a un progetto di orticultura su terreni che abbiamo di recente acquisito; stiamo mettendo in piedi, su richiesta del sindaco, un progetto per riportare in paese gli antichi mestieri artigianali come il calzolaio, la merceria, la lavanderia e stiamo anche lavorando ad un progetto grande, che coinvolge altre cooperative di comunità della zona, per dare vita ad una comunità energetica. Il nostro sogno è quello di recuperare e lanciare prodotti tipici del territorio, a partire da un olio a denominazione d’origine", conclude Casarino. "Ho voluto fortemente la costituzione di questa realtà che oggi è il braccio operativo del Comune sul territorio, e che in prospettiva sarà un riferimento per tutti i servizi territoriali legati all’ambiente ed al turismo. Rappresenta per l’amministrazione un fiore all’occhiello in termini di qualità del servizio fornito ed anche sul piano occupazionale, essendo fucina di nuovi posti di lavoro", commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti.