Tanto sport ma anche altri eventi

"Il luogo che non c'era". È questo lo slogan scelto sul sito ufficiale del PalaWanny, dove si avrà la possibilità di prenotare e concordare l'organizzazione di eventi privati. Ma l'impianto è teatro di numerose attività e ne sono un esempio in tal senso “I colloqui fiorentini”, dedicati a Giovanni Pascoli e andati in scena dal 29 febbraio al 2 marzo scorsi, o “Bartali: il bene si fa ma non si dice”, spettacolo della “Compagnia delle Seggiole” dedicato alla leggenda del ciclismo del 19 maggio o, ancora, l'evento moda e sport LVMH master games del 12-13 giugno. Inoltre, durante l'anno in corso al suo interno sono stati svolti alcuni concorsi pubblici, senza dimenticare quello che rimane il focus principale: lo sport. Oltre, ovviamente, a tutte le partite interne di Azzurra Volley e Savino Del Bene, dal 23 al 26 maggio il PalaWanny ha ospitato le finali nazionali a squadre di ginnastica artistica, l'11 giugno il Grand Gala di ritmica e, la scorsa settimana, la Supercoppa Italiana di pallavolo maschile, che ha visto impegnate Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino e Vero Volley Monza.