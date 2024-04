Superyacht, un summit sul refitting. Quattro giorni dedicati alla filiera

Dal 15 al 18 maggio La Spezia ospita il primo evento dedicato alla progettazione, alla costruzione e al refitting di superyacht. Un summit, organizzato da Promostudi e Clickutility Team, dedicato ai protagonisti di tutta la filiera a livello nazionale e internazionale per confrontarsi sui temi più attuali e importanti per il settore della nautica.

I cantieri tricolore sono conosciuti in tutto il mondo con un’esportazione che tocca l’86% della produzione. Nel 2023 a livello mondiale sono stati consegnati oltre 200 superyacht, barche con lunghezza superiore a 24 metri, per un valore totale stimato di più di 5,9 miliardi di euro e una gran parte arriva dai grandi cantieri italiani. Per il 2024 è prevista la consegna di oltre 200 nuovi yacht, mentre prosegue la tendenza di crescita anche del refitting. Il summit vedrà anche l’assegnazione dei riconoscimenti della prima edizione dei ’Miglio Blu Design Award’, decisi a selezione aperta e indipendente da parte di una giuria di designer, giornalisti ed esperti del settore.

"La Spezia è leader mondiale della nautica, grazie alla presenza di grandi aziende leader nella costruzione di yacht e superyacht – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e il Miglio Blu è nato appunto con l’obiettivo di creare un distretto della nautica in grado di essere sempre più competitivo a livello internazionale. La Spezia sarà sede della prima edizione dell’evento Blue Design Summit e questo non solo evidenzia il nostro ruolo di primo piano nella nautica e l’impegno nel promuovere l’innovazione, la formazione e la ricerca, con i protagonisti di tutta la filiera che saranno nella nostra città per confrontarsi e portare avanti nuove idee di sviluppo, ma rappresenta anche una vetrina importante per il nostro Campus universitario, che è una vera eccellenza del territorio". "L’Autorità di sistema portuale rappresenta al meglio la varietà di attività legate alla blue economy. Nel territorio gestito dal nostro ente insistono tante eccellenze, tra cui quella legata alla nautica e alla cantieristica. Abbiamo convintamente aderito al progetto Miglio Blu perché riteniamo costituisca un ulteriore volano per la promozione internazionale del nostro porto e di uno dei settori di eccellenza del nostro territorio. Il ’Blue Design Summit’ consentirà di valorizzare ulteriormente le nostre eccellenze della blue economy e focalizzare l’attenzione sul settore della nautica che come Authority riteniamo sinergico agli altri comparti economico-produttivi del sistema portuale e che ci ha visto protagonisti con i recenti rinnovi delle concessioni a tre dei più importanti cantieri di produzione di yatch, con significative ricadute in termini di investimenti e lavoro sul territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale", ha detto il Presidente dell’Adsp, Mario Sommariva.