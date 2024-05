’Sanlorenzo Arts Venice’, si parte. Avviata la sinergia con Pistoletto

Sanlorenzo ha annunciato nelle scorse settimane un’importante collaborazione con l’artista Michelangelo Pistoletto e la sua Fondazione per la reinterpretazione della celebre opera Terzo Paradiso, in un progetto che unisce innovazione e sostenibilità, due valori fondamentali della maison italiana della nautica. Il nuovo progetto, intitolato ’Third Paradise Quick Response’, sarà svelato in anteprima durante la Biennale d’Arte di Venezia, in programma fino al 24 novembre, e segnerà il preludio al lancio di Sanlorenzo Arts Venice, un polo culturale e artistico destinato a emergere come punto di riferimento nel panorama culturale della città lagunare. Sanlorenzo Arts Venice, la cui inaugurazione è prevista nel 2025, nasce dalla volontà di Sanlorenzo di dare vita a un luogo che sottolinei il profondo legame tra l’azienda e il mondo dell’arte, della ricerca e della creatività. Il palazzo, i cui interni sono attualmente in fase di restauro da parte dall’architetto Piero Lissoni, nonché Art Director di Sanlorenzo dal 2018, è pensato per ospitare esposizioni d’arte, design e architettura, offrendo uno spazio dove la creatività si coniuga con l’innovazione nel mondo degli yacht, raccontando i valori e l’energia che caratterizzano il mondo Sanlorenzo, dove arte, natura e tecnologia si fondono per creare imbarcazioni uniche pronte a tracciare nuove rotte nel futuro dell’umanità.

Per valorizzare ulteriormente questo legame e l’impegno dell’azienda nel promuovere il mondo dell’arte in tutte le sue accezioni, Sanlorenzo ha individuato nella Biennale d’Arte di Venezia il momento perfetto per presentare in anteprima il progetto. Lo storico palazzo ospiterà infatti un’installazione monumentale, site-specific, ideata da Pistoletto e intitolata “Third Paradise Quick Response” (2024). L’installazione, che verrà realizzata in esclusiva nei cantieri di Sanlorenzo, sarà composta da tre cerchi inanellati a rappresentare l’unione degli opposti e la sintesi di un equilibrio dinamico tra elementi in conflitto, si propone di accompagnare l’umanità nelle sfide epocali del mondo contemporaneo, promuovendo una connessione equilibrata tra natura e artificio.