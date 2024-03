Protezione al top e stile, per rimanere sempre alla moda

Gli occhi vanno sempre protetti dalla luce intensa e dai raggi UV, sia d’estate che d’inverno. Una precauzione che devono rispettare tutte le persone di ogni età: è importante iniziare a indossare occhi da sole da bambini. Già a partire dai sei mesi i più piccoli vanno protetti con il giusto paio di occhiali, che sia robusto ma leggero e con comode lenti antigraffio. Gli occhiali da sole servono a salvaguardare la vista: è importante assicurarsi che le lenti siano di qualità. Offrono una protezione da vento, polvere e detriti e rendono le attività all’aperto più piacevoli. Inoltre una buona montatura riduce notevolmente il rischio di cancro della pelle visto che la pelle intorno agli occhi è delicata e molto suscettibile ai danni del sole. Indossare gli occhiali da sole non è solo una scelta fashion, ma anche un modo per prevenire le rughe. Se esposto alla luce solare intensa, è comune strizzare gli occhi, portando a movimenti facciali ripetitivi che contribuiscono all'invecchiamento precoce. Da Ottica Videtis di Perugia ogni cliente viene guidato nella scelta delle lenti e delle montature più adatte alle proprie esigenze, proponendo filtri e colorazioni diverse in base al caso specifico. Ampia gamma di marche e modelli di occhiali da sole, partendo da quelli più classici fino ad arrivare alle ultime tendenze. Tutto rigorosamente di qualità made in Italy, per adulti e bambini.