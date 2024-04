Ilex, a dimora i baby lecci. Con il supporto dei Lions

Duecento alunni accompagnati dai docenti degli Istituti comprensivi Isa 1, 4, 5, 8 della Spezia, insieme a un numeroso gruppo di soci Lions, nei giorni scorsi si sono ritrovati in piazza Europa per recarsi al Parco delle Mura, in un’area idonea assegnata dal Comune della Spezia, in cui gli studenti hanno trapiantato 20 piantine di leccio, seminate da loro nel precedente anno scolastico. Sono stati supportati dal responsabile tecnico del settore giardini del Comune, Andrea Pucci.

Col progetto Ilex i Lions intendono promuovere l’interesse delle nuove generazioni alla conservazione del patrimonio naturale, all’importanza degli alberi, con lo scopo di favorire nei giovani comportamenti idonei e consapevoli in termini di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. Si attua attraverso un percorso didattico teorico-pratico. La parte pratica prevede una lezione in classe con l’esperto Bruno Vivaldi, per affrontare le tematiche dell’ecologia in generale, l’importanza della vegetazione autoctona nella regolazione del clima e dell’equilibrio idrogeomorfologico, di conseguenza la necessità di riforestare in modo corretto i boschi della Provincia. Successivamente a ogni alunno vengono consegnati i semi del leccio (Quercus Ilex), piccoli vasi con terriccio nel quale seminare le ghiande. I vasetti vengono tenuti nell’ambiente scolastico per circa un anno e successivamente si effettua il trapianto delle piantine in terreno identificato dall’assessorato all’Ambiente. Il Progetto Ilex, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, giunto alla sua VII edizione è nato grazie all’impegno dei Lions Club della Provincia della Spezia del distretto 108IA2: Roverano (club coordinatore), Cinque Terre, Colli Spezzini, Vara Sud, Valle del Vara, Luni, Portovenere. Sin dalla sua nascita sponsorizzano e fanno parte del progetto i Lions club spezzini del distretto 108TB: Sarzana, La Spezia Host, La Spezia degli Ulivi e Lerici Golfo dei Poeti.

Coordinato dalla Lions Paola Vicari insieme all’esperto e ideatore del progetto Bruno Vivaldi, sostenuto dall’assessorato all’ambiente del Comune della Spezia attraverso l’assessore Kristopher Casati e dall’Usp spezzino, ufficio ambito IV, oggi rappresentato dalla dottoressa Antonella Dezzani, in rappresentanza della dirigente Giulia Crocco.