Escursionisti, qui siete a casa!. Sconti sui battelli ai soci Cai pari a quelli per i residenti

Una convenzione sottoscritta tra la sezione spezzina del Cai e la Navigazione Golfo dei Poeti consentirà a tutti i soci del Club alpino – a livello nazionale – che arrivano a uno degli approdi serviti dal Consorzio, di usufruire degli sconti già previsti per i residenti alla Spezia sulle tariffe dei collegamenti via mare nel Golfo. Gli sconti variano dal 30 al 50% a seconda della tratta e dell’approdo.

Dallo scorso 1° luglio, è quindi possibile esplorare con costi di trasporto ridotti il Golfo della Spezia e i suoi numerosi sentieri, come il Sentiero Liguria, l’Alta Via del Golfo (Avg) e molti altri, raggiungendo gli approdi di Tellaro, Lerici, San Terenzo, Spezia, Cadimare, Fezzano, Le Grazie, Porto Venere e Palmaria. "Regione Liguria accoglie con favore l’iniziativa", ha detto il presidente ad interim Alessandro Piana. "La possibilità di esplorare il Golfo della Spezia e le sue meraviglie naturali attraverso una rete di sentieri collegati dai servizi di navigazione è un’opportunità interessante per familiarizzare con un’area di grande interesse ambientale e naturalistico. Potrebbe essere, aggiungo, un modello esportabile in altri comprensori della nostra regione, con i dovuti adattamenti perché ogni tratto della costa ligure ha le sue peculiarità e indubbiamente il Golfo dei Poeti, per conformazione, si presta particolarmente al progetto. Una collaborazione preziosa – continua Piana – perché "abbiamo comunque bisogno di questa creatività nell’erogazione dei servizi da parte delle associazioni in collaborazione con gli operatori, per valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico e promuovere un turismo sostenibile e inclusivo". "L’importante accordo di collaborazione tra il Club Alpino Italiano e la Navigazione Golfo dei Poeti è uno grande esempio – spiega Roberto Manfredi, presidente Cai Liguria – di come le sinergie tra realtà che possono sembrare distanti diano risultati straordinari. La fruizione dei battelli del Golfo da parte degli appassionati di outdoor per raggiungere i percorsi meno pressati da una galoppante antropizzazione, è una opportunità che tiene conto di molti aspetti anche di impatto ambientale". Questo accordo apre così la strada a ulteriori possibilità di sviluppo per un approccio al territorio lento, rispettoso e consapevole".