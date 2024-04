Due anni di impegno. Una festa al castello

Per festeggiare i due anni di impegno, Futuro Aperto, ha invitato al Castello di Lerici ragazze e ragazzi di diversi istituti superiori del territorio. L’iniziativa, ’Un mare di generazioni’, progettata insieme con il Comune di Lerici e con il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo, è nata per avvicinare gli adolescenti alle tradizioni marinare, identitarie per la città. Tra gli interventi, anche quello di Francesco Di Santo, maestro d’ascia di Fezzano, esperto nella costruzione di barche da gara per il Palio del Golfo.