Palazzo Wanny, la casa della grande pallavolo

Situato in via del Cavallaccio a Firenze, progettato dagli architetti Andrea Crociani e Giorgio Scarchilli e inaugurato nel 2022, circa tre anni dopo l'inizio dei lavori, Palazzo Wanny, noto anche come PalaWanny, è la casa di due importanti realtà della Serie A1 di pallavolo femminile: l'Azzurra Volley, per tutti il Bisonte Firenze, e la Scandicci Savino Del Bene. Come suggerisce il nome, è stato proprio il patron dei biancocelesti, l'imprenditore Wanny Di Filippo, il promotore e finanziatore del progetto - sostenuto dal sindaco di Firenze Dario Nardella, dal presidente dell’Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi, dall’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - di un impianto di circa 3.500 posti a sedere per gli eventi sportivi e che può toccare quota 5mila per altri tipi di attività. Il primo match disputato all'interno delle sue mura - il derby tra i due suddetti team - sarebbe dovuto avvenire il 26 dicembre 2021, ma la positività al Covid-19 di numerose atlete ha imposto il rinvio della sfida: pertanto, la prima ufficiale è stata tra San Casciano e Roma Club il 5 febbraio 2022. Oltre alle partite interne delle due società toscane, Palazzo Wanny, dal 10 al 16 ottobre dello stesso anno, è stato teatro di un torneo di tennis dell'ATP Tour 250, mentre dal 26 al 29 agosto 2023 è stato sede di alcuni degli ottavi e dei quarti di finale del Campionato europeo femminile di pallavolo. Il progetto, inoltre, prevede la possibilità di ospitare numerosi altri sport, come ad esempio il futsal, il basket, la pallamano, la ginnastica, il judo e il karate. Ma non è tutto, perché alla base del concept c'è anche la volontà di utilizzarlo al fine di organizzare tutta una serie di manifestazioni, compresi concerti, spettacoli, congressi ed eventi aziendali.