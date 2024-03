Ottica Videtis, tradizione e tecnologia avanzata: occhiali a regola d'arte

L’Ottica Videtis di Perugia vanta una solida esperienza maturata in molti anni di attività nel settore ottico. Il negozio propone occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, il servizio di misurazione della vista e molto altro e un vasto assortimento di montature che spaziano dai prodotti più di tendenza fino a soluzioni per i gusti più classici. Particolare attenzione è posta sull’artigianato e sul Made in Italy. L’Ottica Videtis si avvale di strumenti tecnologici all’avanguardia: tra questi VisuReal Master, strumento di videocentratura di ultima generazione altamente accurato e poco invasivo. Con l’ausilio di questa nuova tecnologia si possono perfezionare le lenti secondo diversi parametri: in base alla montatura, alla calzata dell’occhiale, alla postura, in modo da raggiungere il pieno comfort visivo. Guardare attraverso una lente non centrata, pure se di pochi millimetri, può comportare una visione sfocata o immagini distorte, fastidi nella messa a fuoco, giramenti di testa. La tecnologia nascosta comprende sei telecamere e un sistema di intelligenza artificiale che rileva la posizione degli occhi e permette di ottenere misurazioni ottiche di altissima precisione. VisuReal Master rileva la posizione degli occhi e scatta contemporaneamente più fotografie, determinando così tutti i parametri necessari per la personalizzazione delle lenti: calibro, ponte, angolo di avvolgimento, distanza pupillare, distanza apice corneale-lente, angolo pantoscopico, altezza di montaggio.