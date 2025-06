Nuova biblioteca comunale. Rinasce il luogo delle relazioni

Al centro del progetto di rigenerazione urbana e culturale avviato dal Comune di Colle di Val d’Elsa si colloca la nuova sede della Biblioteca Comunale: non solo un’infrastruttura pubblica, ma un luogo vivo e pulsante, pensato per essere spazio di relazione, apprendimento, inclusione e cittadinanza attiva. La biblioteca non rappresenta soltanto un servizio, ma un presidio fondamentale per la vita culturale e sociale della città.

Con oltre 25.000 utenti registrati nel solo 2024, la Biblioteca è già oggi un punto di riferimento per un’ampia fascia di popolazione, dai più giovani agli adulti, agli anziani. Tuttavia, la sua funzione va ben oltre il prestito librario o la consultazione di volumi. È un centro dinamico che promuove la formazione permanente, l’alfabetizzazione digitale, il dialogo interculturale e la valorizzazione delle tradizioni locali. Un ambiente accessibile, partecipato, aperto a tutti, in grado di adattarsi ai bisogni di una comunità in evoluzione.

Il progetto di rilancio prevede il trasferimento della Biblioteca in un nuovo spazio di oltre 2.000 metri quadrati, situato in un’ex galleria commerciale in posizione strategica, proprio di fronte al Teatro del Popolo. Una scelta che unisce visione e pragmatismo: da un lato permette il recupero di un immobile oggi sottoutilizzato, restituendolo alla cittadinanza; dall’altro, consente la creazione di un polo culturale moderno e integrato nel cuore della città, contribuendo alla riattivazione del tessuto urbano e sociale. L’ingresso sarà caratterizzato da un’area accoglienza ben visibile e organizzata, punto di orientamento e primo contatto con l’utenza. Seguiranno aree dedicate alla lettura e allo studio, sia individuale che di gruppo, ambienti pensati per la concentrazione ma anche per la socializzazione. Non mancheranno spazi riservati ai più piccoli, con sezioni specifiche per bambini e ragazzi, una zona multimediale con postazioni PC e accesso a risorse digitali, una sezione per la documentazione locale e per la conservazione degli archivi storici, oltre a sale riunioni, auditorium e spazi attrezzati per eventi culturali e attività formative. L’investimento previsto per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile ammonta a circa 2 milioni di euro. Una cifra significativa, che rappresenta un investimento concreto nella cultura come volano per la rigenerazione urbana, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile. La nuova sede diventerà il punto di incontro tra memoria e innovazione, un luogo in cui la tradizione incontra il futuro e dove ogni cittadino potrà sentirsi parte attiva di un progetto condiviso.

La nuova Biblioteca sarà il simbolo di una città che guarda avanti, che scommette sulla conoscenza, sulla partecipazione e sulla qualità dello spazio pubblico come strumenti per costruire un futuro migliore. Un luogo dove si coltivano le competenze, si stimola il pensiero critico e si rafforza il senso di comunità. Un tassello fondamentale nel percorso che vede Colle di Val d’Elsa candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028: non un traguardo, ma un’opportunità per costruire insieme una città più inclusiva, viva e consapevole.