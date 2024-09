La Serie A1 riparte con l’oro al collo Tutte a caccia dell’Imoco Conegliano

Sullo sfondo le immagini destinate alla storia, quelle dell’oro di Parigi 2024, con il volley italiano femminile finalmente sul tetto del mondo, in primo piano la Serie A1 Tigotà 2024/2025, un campionato stellare, che dopo i sold out a ripetizione che la scorsa stagione ne hanno decretato il successo, riparte da un’annata da record, che ha visto l’Italia dominare ovunque, dalla Nations League ai Giochi Olimpici, passando per i tre titoli europei conquistati a livello di club con Novara in Challenge Cup, Chieri in Cev Cup e l’invincibile Conegliano, in Champions nella finale con Milano. L’avversaria da battere è una e una sola, l’Imoco, scudettata da sei stagioni consecutive e mai sazia, ma dalla stessa Vero Volley di Paola Egonu, alla Savino Del Bene di Kate Antropova, passando per Novara e Chieri, non mancherà la concorrenza. Il campionato prenderà il via nel fine settimana del 5 e 6 ottobre 2024 e la regular season si chiuderà il primo marzo del 2025. Nel weekend dell’8 e 9 marzo partiranno invece i playoff scudetto al meglio delle tre gare. Semifinali e finali, a seguire, si giocheranno al meglio delle cinque partite. Saranno 14 le squadre ai nastri di partenza dell 80ª edizione della Serie A1 femminile, con le neopromosse Perugia e Talmassons al posto delle retrocesse Trentino e Cuneo, con le piemontesi rientrate dalla “porta di servizio”, avendo acquisito il titolo sportivo dalla ritirata Casalmaggiore. Rivoluzione in casa Scandicci: coach Barbolini è volato a Houston, la centrale Washington a Salt Lake City, Zhu Ting ha scelto l’Imoco. Arrivano allora un nuovo tecnico, Antiga, e una vice-Antropova, Mingardi. L’obiettivo e cercare di riconfermarsi tra le prime quattro, il sogno andarsi a giocare nuovamente il tricolore. Occhio al calendario però, con un finale di regular season che vedrà la Savino Del Bene affrontare Vero Volley e Igor Gorgonzola nelle ultime due giornate. Anche il Bisonte Firenze ha cambiato pelle, iniziando dalla panchina, con la partenza per Bergamo di coach Parisi e il sorprendente arrivo di Bendandi, assistant-coach di Gaspari a Milano nell’ultima stagione. Le migliori giocatrici sono partite, ma in compenso sono arrivate la schiacciatrice Nervini, da Bergamo, e l’opposto Malual. Anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, il derby con Scandicci arriverà nel turno di Santo Stefano.