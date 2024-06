La banca che non si ferma mai. Taglio del nastro a Sarzana per la filiale innovativa di Bvlg

Un taglio del nastro molto partecipato quello che ha visto partire la filiale innovativa di Sarzana. La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua in questo modo la sua missione. Davanti a un centinaio di persone tra soci, clienti e personale della banca, il taglio del nastro ha visto la benedizione di don Emilio Valle che ha aperto il pomeriggio di inaugurazione. A fare gli onori di casa il vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli insieme al consigliere Antonio Ruggieri, che hanno spiegato quanto Bvlg sia oggi un riferimento importante per tutto il territorio della Lunigiana.

L’intervento del presidente Enzo Stamati ha ricordato come Bvlg stia lavorando su molti fronti, come una "banca che non si ferma mai", mentre il direttore generale Maurizio Adami ha potuto fare conoscere a tutti i partecipanti i passi avanti che la banca ha fatto nell’ottica di digitalizzazione e aumento della professionalità dei propri collaboratori, grazie al modello di servizio portato avanti dall’istituto. Infine l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Cristina Ponzanelli e da ben quattro assessori, ha tenuto a rimarcare la stretta collaborazione e vicinanza con Bvlg, auspicando continue sinergie con la banca del territorio. "Un taglio del nastro partecipato – dicono dalla direzione generale –, che ha visto soci e clienti starci vicino. Una filiale innovativa per il benessere di Sarzana. L’attaccamento della comunità e dei nostri collaboratori dimostra quanto siamo presenti sul territorio".