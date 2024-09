Il cammino si ferma a Trieste La Pro Victoria vince la semi

Grazie al terzo posto raggiunto al termine del girone d'andata dello scorso campionato di Serie A1, la Savino Del Bene è stata ammessa di diritto nei quarti di finale di Coppa Italia dove, tra le mura amiche del PalaWanny di Firenze ha regolato con un netto 3-1 (25-20, 21-25, 25-17, 25-17) il Pinerolo in un'ora e 34 minuti di gioco. L'avventura nella seconda competizione nazionale, però, esattamente come nel 2016-17, nel 2018-19 e nel 2019-20, si è interrotta in semifinale, eguagliando soltanto il massimo risultato ottenuto nella propria storia. Infatti, nella cornice del PalaTrieste, di fronte a quasi 5.500 persone e dopo aver vinto il 1° set 25-21, le ragazze di Massimo Barbolini hanno subito la furiosa rimonta - 25-16, 25-17 - della Pro Victoria. A poco è servito il 2-2 arrivato con un netto 25-14 nella quarta ripresa: il 15-10 dell'ultimo set ha qualificato per l'ultimo atto la società monzese, poi sconfitta dall'Imoco.