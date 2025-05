"É un’emozione unica. Successo straordinario"

Ci era andato vicino quattro volte Angelo Lorenzetti a vincere la Champions di pallavolo maschile e ora il successo è arrivato sulla panchina di Perugia. Dalla final four disputata in Polonia la Sir Sicoma Monini Perugia è tornata a casa con la coppa forse più ambita. Per la prima volta nella sua storia. La formazione neo campione d’Europa di pallavolo ha chiuso al meglio la stagione, che ha fruttato due titoli (il primo è la Supercoppa), portando a quota 15 il palmares totale. "Siamo molto felici, ci ero solo andato vicino. Ero molto emozionato alla fine della partita, era evidente. Ma non è un qualcosa legato al mio passato" ha detto l’allenatore bianconero. "È legato soprattutto - ha aggiunto - alla reazione di questo periodo dopo la semifinale scudetto persa. I ragazzi erano caduti in una grossa difficoltà. È stato un periodo molto intenso, non dico quindi che è stata una liberazione ma è stato un riemergere". La vittoria (3-2) ottenuta contro i polacchi dello Zawiercie è arrivata al termine di una partita complicatao. "Quando eravamo sul 2-0 - ha detto - capivo che il gioco era in equilibrio. Nel terzo set loro sono stati superiori e nel quarto si è ripetuto il film del secondo. Insomma, non mi sono mai sentito né sicuro ma neanche demoralizzato. Bisogna sempre aspettare la fine". Perugia ha vinto il titolo, chiudendo una stagione con il sorriso. Per fare bilanci e analisi ci sarà tempo, ma Lorenzetti un riassunto veloce lo ha provato a fare. "Se guardiamo quante squadre nel mondo hanno vinto più di due titoli in una stagione, beh ce ne sono molto poche" ha detto. Il coach però la guarda anche "da un’altra parte". "Devo dire - ha concluso Lorenzetti - che i ragazzi hanno giocato una pallavolo migliore dello scorso anno, nei momenti che contavano hanno raccolto di meno. Vuol dire che giocare meglio a pallavolo non basta, bisogna farlo nei momenti che contano e questo qua è l’insegnamento di questa stagione". E poi il coach ammette, con un pizzico di commozione: "Quando siamo partiti ci siamo detti delle cose belle, e quelle non ce le porta via nessuno... ".