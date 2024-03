Dal dottor Aldo Fidenzi trattamenti all'avanguardia

Il Dottor Aldo Fidenzi, specializzato in Fisiatria, Medicina Legale e Medicina dello Sport, che opera in 3 ambiti - fisioterapia, benessere ed estetica - presso le sedi di Terni e Spoleto, effettua trattamenti che si avvalgono di strumentazioni all'avanguardia. Come la Tecarterapia, una vera e propria rivoluzione nella patologia traumatica non chirurgica, osteoarticolare e dei tessuti molli, che offre efficaci azioni antalgiche e drenanti, oltre a una stimolazione funzionale sul circolo periferico. Ma troviamo anche Laserterapia per artrosi cervicale, all’anca, gonalgie, colpo di frusta, tunnel carpale, miositi e tendiniti, Patologia Sportiva per pubalgie, talloniti, stiramenti, strappi muscolari ed epicondiliti, Terapia riabilitativa, Tens, Ultrasuono, Ionoforesi per artrosi, artrite e strappi muscolari, Magnetoterapia, Diadinamica, Infrarossi, Rieducazione, Massoterapia e Fisiokinesiterapia. Se siete, invece, alla ricerca di soluzioni di Medicina Estetica al fine di combattere rilassamento cutaneo, adiposità e cellulite, avrete modo di testare la Liposcultura Ultrasonica Esterna (o cavitazione), una tecnica che permette di ridurre lo spessore delle aree di accumulo di grasso mediante l'utilizzo di ultrasuoni a bassa frequenza. In alternativa, la veicolazione transdermica o elettroporazione è un trattamento che sfrutta leggeri impulsi elettrici e rende la membrana cellulare più permeabile ai prodotti da far penetrare fino allo strato più profondo del derma. O, ancora, la Radiofrequenza viso e corpo riduce visibilmente le rughe del viso e gli effetti della cellulite, mentre il linfodrenaggio o drenaggio linfatico manuale (DLM) è un particolare tipo di massaggio praticato nelle zone del corpo che presentano una riduzione della circolazione linfatica e una stagnazione di liquido.