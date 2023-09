Convenzioni con gli enti e associazioni

Le convenzioni con i Comuni della Provincia e le convenzioni con altre associazioni, quali Ada, Anteas e Aidea, vanno avanti. In prima fila l’amministrazione spezzina, che dopo aver inviato un quantitativo ingente di lettere in una fase inziale di ascolto, porta avanti una coprogettazione che andrà avanti fino a marzo 2025 e interesserà gli anziani interessati eo bisognosi. Buon vicinato, digitalizzazione e trasporto sociale i capisaldi. Anche i volontari sono selezionati, tramite un’assistente sociale: aiuterà gli anziani bisognosi nelle incombenze quotidiane, ma anche per piccoli momenti di svago. Diversi i momenti della giornata in cui queste mani amiche saranno tese: preparazione di un pasto, accompagnamento per fare compere, prelevare la pensione, fare una passeggiata, trasporto per sottoporsi a terapie. E non mancano le ‘chiamate alle armi’: anche tramite i social network, e non soltanto sfruttando l’ampia rete vis-à-vis, le ricerche di persone che possano dedicare qualche ora alla all’assistenza degli anziani, ma anche persone fragili, vanno avanti: richieste, oltre al tempo e alla patente B, anche empatia, riservatezza e capacità di relazione, indispensabili per venire incontro alla persona assistita. È possibile aderire contattando il recapito 0187513188 o inviando una mail all’indirizzo [email protected].