Cent’anni di vita per la Provincia. Quattro convegni di respiro storico

Il salone del Consiglio provinciale non è bastato per contenere i tanti spezzini che hanno voluto assistere ai primi appuntamenti del ciclo di conferenze, accompagnate da una nuova mostra multimediale, organizzato a completamento del programma di eventi per celebrare il centenario della Provincia.

Occasioni interessanti per visitare il Palazzo del Governo e l’esposizione dei documenti della fondazione dell’ente e un percorso immersivo dedicato ai personaggi e ai 32 comuni del territorio. La prima giornata tematica (5 aprile) è stata dedicata alla “nascita” e ha avuto per relatori Egidio Banti, Giuseppe Benelli ed Enrica Salvatori, moderati da Maria Cristina Sabatini e chiamati a ricostruire le fondamenta storiche e culturali che hanno portato all’istituzione della Provincia. Gli altri due pomeriggi di approfondimento sono stati dedicati rispettivamente al tema dello ’sviluppo economico e sociale’ (12 aprile) – relatori Roberto Camerini, Egidio Di Spigna e Piergino Scardigli, moderati da Enzo Millepiedi – e al nodo ’arte e sport’ (19 aprile) – con il contribuito di Andrea Marmori, Anna Monteverdi e Armando Napoletano, moderati da Paolo Ardito –. L’ultimo incontro è in programma il 26 aprile con lo speciale a tema storico e la dedica a Ettore Cozzani: qui relatori saranno Marco Biagioni, Fabrizio Ferrari, Massimiliano Ghirlanda e Giovanni Pardi, moderati da Cinzia Forma. Per l’occasione sarà presentata la riproduzione anastatica del numero speciale dell’Eroica dell’ottobre 1928 dedicato all’inaugurazione della sede della Provincia. Un progetto realizzato in collaborazione con i fratelli Ghirlanda della società Euroguarco che, in continuità con la tradizione della famiglia, continuano l’impegno a sostegno della vita culturale del territorio. L’allestimento commemorativo vede esposta una serie di cimeli, ma sarà anche possibile accedere alle stanze del secondo piano dell’edificio dove si trovano gli uffici con i mobili d’epoca e attraversare un percorso immersivo, tra immagini, luci e suoni, ovvero un passaggio multimediale. In questo passaggio sarà possibile rivivere, come una sorta di prologo, la fase storica della nascita dell’ente, compresa la lettura, da parte dello stesso Vittorio Emanuele III, del decreto istitutivo della Provincia spezzina, risultato ottenuto grazie a un programma di ricostruzione vocale che ha riprodotto la voce originale del sovrano.