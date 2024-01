Cena con i sapori di San Gimignano

Primo appuntamento con il Club Alcide Gourmet che propone, domani alle 20, una cena degustazione dedicata a San Gimignano. L’occasione è data dall’evento Wine&Siena che apre l’anno vitivinicolo italiano. Il ristorante Alcide è entrato nel cartellone ’fuori salone’ della rassegna, portando a Poggibonsi una delle aziende espositrici, Casa alle Vacche di San Gimignano, e costruendo intorno una cena degustazione dedicata ai prodotti tipici e ai produttori del territorio.

L’evento ’I tesori di San Gimignano’ si avvale delle collaborazioni dell’Associazione Stampa Enogastronomica Toscana e della Fisar Siena Valdelsa. Saranno 5 i vini in degustazione, un ancestrale rosè e un sangiovese vinificato bianco con gli antipasti, la Riserva di Vernaccia di San Gimignano Docg, un rosso importante e il Vinsanto Doc. I 3 formaggi, i sottoli e sottaceti, le patate, sono della famosa azienda bio Poggio di Camporbiano che commercializza anche l’unico riso bio toscano. Macelleria Covati porta i suoi salumi più tipici, la Chianina allevata in Valdelsa e certificata, la pancetta di Cinta Senese che andrà, in versione croccante, sul Risotto allo Zafferano di San Gimignano Dop dell’azienda Vecchio Maneggio.

Con la carne Chianina, lo chef di Alcide Loris Parigi, cucinerà lo stracotto al vino rosso di San Gimignano. Il dessert la ’Crema di Santa Fina’, la più famosa fra le creazioni del noto gelatiere Sergio Dondoli.