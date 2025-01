Un vantaggio da gestire

Dodici punti di vantaggio sul nono posto, occupato curiosamente proprio dalla Carrarese, prossimo rivale dello Spezia. Molti di più che non i 7 che separano gli Aquilotti dal Pisa secondo. Che fare? Anche la Cremonese quarta è a 6 punti, quasi a distanza di sicurezza. Si è visto di peggio, naturalmente, però è chiaro che per i bianchi l'appetito vien mangiando. La base è solida, magari un paio di ritocchini dal mercato per mantenere quantomeno il terzo posto. Pensando che a inizio stagione non tutti credevano nello Spezia, una grande rivincita anche sui pronostici degli addetti ai lavori. Continuando a non perdere, o a perdere pochissimi, nulla è precluso per i ragazzi di D'Angelo.