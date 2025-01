Un derby lungo 78 anni e tre diverse categorie

Così vicine e così lontane, Carrara e La Spezia: pochi chilometri di distanza, ma rispetto ad altri derby d'Italia quello apuano si è disputato relativamente poche volte. Come se tra la Toscana e la Liguria ci fosse una barriera insuperabile o comunque ostica. Solo in 37 occasioni Carrarese e Spezia si sono scontrate, dal 1947 ad oggi: e il bilancio è favorevole ai bianchi, che hanno 18 volte contro le 12 dei giallazzurri, mentre per 7 volte c'è stato un pareggio. Il primo non si scorda mai, anche perché arriva in un periodo complicato per l'Italia intera: gennaio 1947, il Paese è ancora da ricostruire, la Serie B è lunghissima, una maratona divisa in tre gruppi su base regionale e al 19° turno ecco l'esordio assoluto del derby apuano, allo Stadio Picco. Carlo Scarpato per lo Spezia e Leto Prunecchi per la Carrarese mettono i loro nomi sul tabellino dei marcatori per un 1-1 che serve poco soprattutto ai bianchi, che si fermeranno al terzo posto della classifica finale senza poter ambire alla promozione in Serie A. Per la Carrarese invece, che ha la denominazione "sponsorizzata" Pietrino Benelli, un punto d'oro in ottica salvezza. Al ritorno se possibile andrà ancora meglio, con un netto 3-0 per i toscani grazie alle reti di Salati, Calzolai e Ney. Il 22 giugno 1947 è anche l'ultima volta prima di questa stagione in cui il derby apuano è andato in scena in Serie B. In mezzo, nella maggior parte dei casi, sfide di Serie C1 o Lega Pro. Tra il 1979 e il 1982, invece, quattro incroci in C2, categoria dove entrambe erano precipitate, per poco. Tre vittorie dello Spezia e una carrarina, con i toscani allenati da Corrado Orrico vincenti del campionato e promossi in C1. Ritrovatesi in questa categoria quattro anni dopo, nel nuovo millennio i derby apuani si sarebbero via via diradati, perché molto difficilmente le due squadre avrebbero coinciso. Anni di dominio spezzino, con 3 vittorie in 4 partite tra il 2001 e il 2002. Carrarese in difficoltà, stop ai derby fino al 2011 di nuovo in C1: gli ultimi due, prima di quelli di quest'anno, con i liguri incapaci di vincere in due occasioni, vittoria 2-1 per i toscani e pareggio 1-1 al Picco, pur concludendo il campionato in vetta e quindi promossi in B. Anzalone ed Evacuo gli autori degli ultimi due gol di Serie C prima della stagione in corso.