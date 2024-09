Solo due conferme e tanti volti nuovi: Sant'Antimo ora è pronta a riprovarci

Sarà la PSA Pallacanestro Sant’Antimo la prima avversaria della Pielle Livorno, pronta a debuttare in casa nel girone B di una Serie B Nazionale che da quest’anno prevede un calendario asimmetrico. Reduce da una stagione conclusa ai quarti di finale playoff persi contro Roseto, la società campana è riuscita a presentarsi regolarmente al via del campionato dopo che il prosieguo dell’attività messa era stata messa a rischio dalla concessione in scadenza del PalaPuca e dai lavori al centro sportivo. Trovato un accordo con le istituzioni, la dirigenza si è così messa al lavoro per consegnare un roster competitivo al coach Marco Gandini (confermato come il suo primo assistente Paolo Maggio), che si ritrova ora tra le mani un gruppo profondamente rivoluzionato in estate: blindate le ali Colussa e Stentardo, sono poi arrivati Spinelli (play/guardia), Lenti (pivot), Mehmedoviq (pivot montenegrino), Lucas (playmaker), Berra (guardia/ala) e i giovani Ruggiero (ala/pivot) e Rota (ala) oltre a Nelson, guardia australiana con passaporto belga che ha però ritardato il suo arrivo per motivi personali e non è mai sceso in campo durante il precampionato. Buona prestazione nella prima amichevole sul parquet dell’Avellino Basket neopromosso in Serie A2, vittorioso per 74-52 contro una Sant’Antimo capace comunque di tenere testa ai più quotati avversari per almeno tre quarti di gara. Vittoria per 72-55 sui Lions Bisceglie (squadra di B2) invece nel “vernissage” al PalaPuca, dove è finito poi in parità (71-71) il test-match contro la pari categoria Power Basket Salerno, uno “scrimmage” in cui il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni parziale. Ultima in ordine di tempo l’amichevole persa in casa della Paperdi Juvecaserta (vittoriosa 92-60), a sua volta attesa protagonista del girone B di Serie B Nazionale. Il tempo degli esperimenti però è finito: contro la Pielle Livorno al Pala Macchi ci saranno già in palio punti pesanti.