Solbat Piombino, un attacco micidiale

PIOMBINO (Livorno)

Solbat Piombino arriva ai play off dopo un campionato da protagonista: una squadra con un attacco micidiale che ha messo in crisi anche le grandi. Una squadra con il capocannoniere assoluto della serie B, Fabrizio Piccone, capace di segnare 606 punti in 34 partite. Il punto debole di Piombino è la difesa, ma quando la squadra gira il saldo è positivo e anche le formazioni più forti vanno in crisi. Per i i gialloblù arriva un quarto di finale dei playoff contro la corazzata Ruvo Di Puglia.

Ma Piombino con la conquista dei playoff ha già vinto il suo campionato. Ora senza pressioni può divertirsi e con la qualità del suo organico e il suo gioco veloce e spumeggiante può davvero diventare la minaù vagante di questo finale di stagione.

E questo, oggettivamente è un ottimo risultato per la squadra del presidente Lolini e per la città e i tifosi. Il presidente era partito agli inizi degli anni 2000 col sogno di riportare la squadra piombinese in B; raggiunto quel traguardo, non si è fermato e ha sempre allestito squadre competitive, senza mai rischiare la retrocessione, ma accedendo spesso alla fase promozione. Così anche quest’anno può ancora alimentare, insieme ai tifosi, cui è sempre stato legatissimo, quel talvolta malcelato sogno di andare in A2. Un sogno che, anche se non si realizzerà, comunque non farà mai passare sotto traccia quanto di bello abbia fatto e stia facendo la società.

Il playoff conquistato dalla Solbat Piombino ha un sapore particolare. E’ bene ricordare che questo vale ancora di più dei precedenti, visto che con la riforma dei campionati il livello della B nazionale ora è molto più alto. Un traguardo ottenuto arrivando davanti a società più blasonate e con budget superiori, come per esempio Legnano e Omegna.

Ecco il roster della Solbat Piombino: Mattia Venucci, playmaker,Fabrizio Piccone play/guardia, Mirco Turel guardia, Alessandro Azzaro ala/centro, Lautaro Fernandez Berra centro, Carlo Cappelletti playmaker, Stefano Longo play/guardia, Gian Paolo Almansi guardia/ala, Lorenzo De Zardo ala, Zdravko Okiljevic ala/centro, Francesco D’Antonio ala, Jacopo Biagetti play/guardia, Filippo Gherardini

guardia, Elia Barsotti, guardia/ala, Marco Sparapani play/guardia, Giulio Sparapani play/guardia, Giovanni Spagli guardia, Filippo Ricci, ala. Allenatore Damiano Cagnazzo, Lorenzo Formica assistant coach, Edoardo Persico assistant coach, Gianluca Frolli preparatore atletico, Giacomo Giannelli

fisioterapista.

Luca Filippi