Savino del Bene, regular season top, letale la semifinale playoff

Il campionato scorso ha acceso non pochi rimpianti in casa della Savino del Bene. La formazione di Barbolini nel corso della passata stagione aveva dimostrato di potersi confrontare alla pari con tutte le altre antagoniste. L’eliminazione per mano della Vero Volley Milano nella semifinale scudetto è stata vissuta come una beffa inaspettata. Durante la regular season – chiusa al secondo posto – Scandicci aveva meritatamente battuto la formazione lombarda sia nel confronto andato in scena a Bergamo (1-3) sia nell’ultima sfida casalinga della stagione coincisa con una brillante vittoria per 3-0. Ora il sodalizio bianco blu riparte con rinnovate ambizioni dopo aver vissuto una stagione da protagonista sul mercato. Nel corso del campionato scorso la squadra ha vissuto qualche passaggio a vuoto nel momento decisivo della stagione, pur cogliendo successi significativi, su tutti la splendida vittoria ottenuta a Conegliano contro le future campionesse d’Italia. Oltre al successo in trasferta contro la Prosecco Doc Imeco, resta la soddisfazione di aver battuto – sempre lontano da casa – la Volley Milano, letale avversaria delle ragazze di Scandicci verso la corsa al tricolore. Lo scorso campionato ha dimostrato il notevole valore tecnico della formazione della Savino Del Bene che nella regular season è stata battuta soltanto in cinque occasioni a fronte di ventuno successi ottenuti. In Coppa Italia la bestia nera si è rivelata la formazione di Bergamo che ha messo fine al percorso delle biancoblù nei quarti di finale della competizione. Quest’anno sarà tutta un’altra storia.