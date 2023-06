Saccaggi raderà il baffo, due promozioni in A1 con Pistoia!

Adesso che la scommessa è stata persa (o vinta?), dovrà radere il folto baffo che ne ha contraddistinto l’avventura bis in biancorosso. Ma lo farà sicuramente con grandissimo piacere Saccaggi, unico giocatore nella storia di Pistoia centrare la promozione in Serie A1 non una, ma ben due volte. Se nel 2013 era il giovane del gruppo, stavolta ne è stato uno dei leader indiscussi. Pur di disputare le ultime due partite di semifinale playoff contro Cantù e l’intera serie finale con Torino, ha giocato sopra il dolore alla spalla messa male. E ha avuto ragione lui, con alcune giocate sparse qua e là fondamentali per le fortune della Gtg.