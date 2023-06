Pistoia Basket 2000 pronta per la Serie A1, Olimpia Milano e Virtus Bologna i favoriti

Sarà una Serie A1 decisamente diversa quella che ritroverà il Pistoia Basket 2000 a tre anni di distanza dalla sua ultima comparsa nel massimo campionato, risalente al 7 marzo 2020 (sconfitta a Trieste per 97-80). Adesso, il livello del torneo appare molto più alto, anche per quanto concerne le formazioni in lotta per la salvezza. A dominare la manifestazione, secondo le aspettative, saranno ancora le potenze Olimpia Milano e Virtus Bologna. Dietro di loro un gruppo di squadre che si contenderanno gli altri sei posti playoff: da Tortona a Venezia, passando per Sassari, Brindisi, Varese, Brescia e Napoli. A completare il quadro, ecco le compagini che punteranno in primis alla salvezza: Trento, Pesaro, Reggio Emilia, Treviso, Scafati, l’altra neopromossa Cremona e ovviamente Pistoia. Pistoia che, rispetto al recente passato, non affronterà società storiche come Roma, Fortitudo Bologna, Cantù, Verona e Trieste.