Nel 2011 l'ultimo confronto allo Stadio dei Marmi

L'ultimo precedente tra Carrarese e Spezia, anch'esso disputato allo Stadio dei Marmi - tutto esaurito per l'occasione con 5.400 spettatori, di cui 1.000 ospiti - e valido per il girone B dell'ex Lega Pro, ha sorriso ai padroni di casa, che si sono imposti al termine di una rimonta concretizzatasi a soli due giri di lancetta dal triplice fischio finale. Al 37' del primo tempo, infatti, la formazione ligure aveva sbloccato il risultato trovando il gol del vantaggio in una mischia in area toscana sugli sviluppi di un calcio di punizione, in cui Bianco è stato il più lesto di tutti. La gara, ad ogni modo, è stata equilibrata per larghi tratti, almeno fino al 17' della ripresa, quando un intervento irregolare di Murolo su Cori ha indotto l'arbitro ad assegnare un penalty poi trasformato da Gaeta. Per la Carrarese arriva dagli undici metri anche la rete che decide il derby: stavolta a provocarlo è Rivalta, in ritardo su Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian, con Corrent che trafigge Russo all'88'.