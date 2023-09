L'Estra conferma anche il ds Sambugaro

Le conferme di Brienza sulla panchina e del direttore sportivo Sambugaro sono apparse come un altro segnale della stabilità dell'Estra. Lo scorso 29 giugno il club del presidente Capecchi ha ufficializzato la permanenza di due dei protagonisti della promozione in Serie A, gettando solide basi per la nuova stagione. «Sono estremamente contento che direttore sportivo e coach facciano ancora parte della nostra società – ha dichiarato il numero uno dei toscani -. Li ringrazio moltissimo per quanto fatto in questi anni con serietà, professionalità, empatia e senso di appartenenza alla città che per noi sono aspetti importantissimi. É un primo tassello per riuscire a ritagliarci le nostre soddisfazioni anche in Serie A». Una conferma che segue invece un avvicendamento tra i consiglieri del Cda, il nuovo organigramma è composto ora dai vicepresidenti Francesco Giuseppe Cioffi e Massimo Bulgarelli e dai consiglieri Paolo Mati, Dario Baldassarri, David Luchetti e Cristiano Ettore Saracca, quest'ultimo anche direttore generale.