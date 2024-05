Le sentinelle della sostenibilità, il premio ai contadini over 65

L'agricoltura, un'attività importantissima per l’Italia, continua a dimostrare la sua centralità nel panorama economico italiano anche attraverso le mani dei più anziani ed esperti. Sono migliaia in Toscana gli agricoltori over 65 che, nonostante abbiano superato l'età pensionabile, continuano a curare la terra con la stessa dedizione di sempre. Questi imprenditori agricoli, veri e propri ambasciatori delle tradizioni, incarnano il legame tra passato e presente, tra l’esperienza di curare la terra e l'innovazione necessaria per affrontare le necessità dell’attuale agricoltura. L’invecchiamento attivo promuove forme di socialità “green” e solidarietà intergenerazionale: questi sono i temi centrali dell'iniziativa organizzata da Coldiretti Toscana, Coldiretti Arezzo, e Federpensionati Coldiretti, insieme a Giovani Impresa Coldiretti e Donne Impresa Coldiretti. L'evento, in programma per giovedì 23 maggio presso il Seminario Vescovile di Arezzo, ha visto la partecipazione di illustri relatori e l'apertura dei lavori annunciata dal presidente regionale dell'associazione pensionati, Giuliano Scattolin, dal delegato Giovani Impresa Coldiretti Toscana, Francesco Panzacchi e dalla Responsabile Provinciale Donne Impresa Coldiretti, Elena Bertini. A introdurre i lavori sono stati Angelo Corsetti, Direttore Coldiretti Toscana, e Lidia Castellucci, Presidente Coldiretti Arezzo. Tra i relatori Emanuele Stolfi, docente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena e Annalisa Gualdani, anch'essa docente dello stesso dipartimento. La conclusione è stata affidata al presidente nazionale Federpensionati, Giorgio Grenzi. All’evento sono state premiate 30 figure nell'ambito dell'agricoltura toscana, "sentinelle della sostenibilità" onorate per il loro costante impegno nel tramandare tradizioni e conoscenze alle nuove generazioni. Mentre i più “anziani” ricevono il loro riconoscimento, anche i giovani possono guadagnarsi le loro soddisfazioni. La diciottesima edizione del premio "Oscar Green - Radici per il futuro" ha attirato oltre 4mila imprenditori innovativi under 40, secondo quanto dichiarato da Coldiretti Giovani Impresa. La scadenza per le candidature è fissata al 30 giugno 2024 e i partecipanti possono registrarsi direttamente sul sito di Coldiretti Giovani Impresa. I dati dell'Istat indicano che ci sono 4.336 aziende guidate da imprenditori sotto i 40 anni in Italia, secondo quanto riportato da Coldiretti Toscana. Il premio mira a promuovere un modello d'impresa che valorizzi i giovani agricoltori, l'innovazione tecnologica e la protezione del territorio, stimolando anche per coloro che si stanno avvicinando all’imprenditoria agricola.