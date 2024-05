La sfida in televisione. In chiaro su Tv8. Ci sono Sky e Dazn

La finalissima di Conference League fra Olympiakos e Fiorentina sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. In alternativa la gara verrà trasmessa dai canali Sky, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), ma sarà riservata agli abbonati.

Possibilità di vedere la partita anche in diretta streaming sul sito di Tv8 o su Sky Go, app di Sky riservata agli abbonati e scaricabile su dispositivi mobili e fissi. Anche DAzn trasmetterà la partita in diretta streaming, sull’app e sul sito della piattaforma. Un’alternativa è rappresentata da Now, piattaforma di streaming on demand di Sky. Anche in questi casi bisogna essere abbonati.