La gara minuto per minuto ‘Shakedown’ e poi lo show

Tutto il rally, minuto per minuto. Il roadbook è stato già consegnato ai piloti, che ieri sono arrivati alla direzione di gara aperta alla concessionaria Cobrama di Scandicci. Sempre ieri c’è stata l’ultima ricognizione autorizzata sul percorso. Stamani dalle 8 cominciano prima le verifiche sportive alla direzione di gara, poi le verifiche tecniche sulle vetture in via del parlamento europeo. Stamani invece alle 9:30 in via dell’Arrigo lo shakedown, la sessione di prova con i piloti e i meccanici testano l’affidabilità delle macchine e il set up per conoscere il tracciato.

L’obiettivo dello shakedown è permettere ai piloti di verificare l’auto e il tracciato per chiedere integrazioni, o modifiche. La partenza del primo concorrente è fissata oggi alle 15:30 da via Pantin, all’altezza del comune di Scandicci.

La prima vettura dovrebbe arrivare in prova speciale Anastasia (che sarà percorsa 2 volte) alle 15:52 e alle 18:20. Per domani ecco l’appuntamento sempre con la prima vettura al nastro di partenza delle speciali: Roveta 10:02, 13.28, 16:28; Pulica: 10:27, 16:53; Botinaccio: 10:53, 14:08. Va ricordato che per ogni appuntamento sarà possibile vedere il passaggio delle vetture, che ripeteranno due volte il percorso negli intervalli temporali indicati. Logistica assai agevole, per gli addetti ai lavori, con il parco di assistenza previsto nella zona industriale di Scandicci, a breve distanza dal casello della autostrada A1 “Firenze-Scandicci” mentre i riordinamenti sono previsti alla Co.Bra.Ma. concessionaria di via don Perosi.

L’arrivo della gara e le premiazioni si terranno nell’area del comune di Scandicci tra via Pantin e piazza della Resistenza, domani alle 18. L’amministrazione comunale ha partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione, del resto un evento del genere non si teneva da tantissimi anni su un territorio alla continua ricerca di iniziative per valorizzare l’area collinare e le strutture ricettive del territorio.

F. Morv.