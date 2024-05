Golf, un'eccellenza tra le verdi colline Un percorso per migliorare lo swing

Il Golf Club Poggio dei Medici, situato a Scarperia, pochi chilometri a nord di Firenze, rappresenta uno dei club più prestigiosi d’Italia. Inaugurato nel 1992, il club offre ai suoi Soci e Ospiti un percorso di 18 buche, par 72, con una lunghezza complessiva di 6.452 metri. Progettato dagli architetti Alvise Rossi Fioravanti e Baldovino Dassù, secondo gli standard USGA, il campo è stato teatro di numerosi tornei internazionali, tra cui cinque edizioni del Ladies Italian Open e diverse tappe dell’Alps Tour e dell’European Challenge Tour. Immerso nella suggestiva vallata del Mugello e protetto dagli Appennini, il campo del Poggio dei Medici è caratterizzato da un design panoramico che offre cinque tee di partenza, rendendo ogni partita una sfida avvincente per giocatori di ogni livello. I servizi offerti includono un campo pratica con Pitching e Putting Green, bunkers, 6 postazioni coperte e 24 scoperte, oltre alla possibilità di lezioni individuali e golf clinic con un maestro PGA, disponibili su prenotazione. L'accesso al campo è consentito ai giocatori con un handicap massimo di 36 e l'uso di soft spikes è obbligatorio. Il club è aperto tutto l’anno, offrendo golf carts, carrelli manuali e sacche a noleggio. Il Poggio dei Medici Golf Club è stato riconosciuto a livello internazionale per la sua eccellenza. Ha ricevuto numerosi premi ai World Golf Awards, tra cui il titolo di Italy's Best Golf Course nel 2016, 2017 e 2018, e il titolo di Italy's Best Golf Hotel nel 2017. Questi riconoscimenti testimoniano l'alta qualità del percorso e delle strutture offerte, rendendo il club una destinazione ambita per gli appassionati di golf. Oltre alla qualità del campo, la posizione del club nel cuore del Mugello offre ai visitatori la possibilità di godere di un paesaggio mozzafiato, caratterizzato dalle dolci colline toscane e dalla tranquillità della campagna circostante. Questo ambiente naturale, unito all’elevato standard delle strutture, crea un'esperienza di gioco unica e indimenticabile.