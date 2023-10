È caccia al tris tricolore. Nel mirino Supercoppa, coppa Italia e Superlega

PERUGIA – In questa nuova annata agonistica Perugia punta tutto sul versante nazionale, dopo 9 stagioni consecutive non ci sarà una vetrina europea, colpa del tanto clamoroso quanto deleterio epilogo di qualche mese fa. Dovebbe esserci invece il campionato Mondiale per Club, in programma tra il 6 e il 10 dicembre in India. Gli umbri dovranno dunque concentrarsi sulla supercoppa italiana, sulla coppa Italia e, soprattutto, sulla superlega maschile. Certo, non disputare quella champions che per 8 volte l’ha vista tra le protagoniste, con il secondo posto del 2017, il terzo del 2018, e con le 5 semifinali raggiunte in altre edizioni, è un peccato. A voler guardare l’aspetto positivo, evitare le faticose trasferte infrasettimanali che impongono di stare lontani da casa per due o tre giorni, potrebbe non essere proprio una pessima cosa. Nella stagione pre-olimpica, infatti, il calendario è più compresso del solito perché si devono terminare prima i tornei riservati ai club e si deve lasciare più spazio alle nazionali. Il via ufficiale avverrà domani con la prima giornata di campionato (in casa contro la matricola Catania), il termine della regular season è previsto per il 3 marzo 2024, dopo ventidue giornate. I play-off cominceranno il 10 marzo e si concluderanno mercoledì 1° maggio. Il primo evento importante sarà come al solito la supercoppa italiana, il trofeo sarà assegnato il 31 ottobre ed il 1° novembre con la formula delle semifinali e finali che saranno un discorso tra Perugia, Trento, Civitanova Marche e Piacenza. Col proseguire della stagione crescerà l’attesa per la competizione della coppa Italia che è in programma nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 gennaio, anche questo torneo sarà disputato con la consolidata formula della finale a quattro a cui accederanno le vincenti dei quarti di finale che si disputeranno tra le prime otto squadre al termine del girone di andata. Come detto, marzo e aprile saranno i mesi più delicati, con gli spareggi da dentro o fuori che porteranno al tricolore. Poco più di sei mesi di gare ufficiali, un periodo nel quale si cercherà di mantenere la condizione atletica su buoni livelli. Perugia parte ancora una volta tra le favorite, ma il percorso è lungo. Sperare è lecito, crederci è un dovere, ma tenendo sempre i piedi per terra.