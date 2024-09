Dante Calabria, il nuovo coach: «Pistoia, hai un gran potenziale»

Non sarà una passeggiata raccogliere l’eredità di Nicola Brienza ma Dante Calabria, nuovo coach dell’Estra Pistoia Basket (ha firmato fino al 2027), è il profilo scelto dal presidente Rowan per proseguire nel percorso di crescita del club biancorosso. Nato a Pottstown, in Pennsylvania, nel 1973, di nazionalità statunitense ma naturalizzato italiano, Calabria ha avuto una carriera importante da giocatore con lunghi trascorsi in Italia. La vittoria del titolo Ncaa nel 1993 con North Carolina gli apre le porte del nostro Paese, a Livorno. Tanti gli anni trascorsi in giro per l’Europa, tra Francia, Grecia e Spagna prima di tornare ancora in Italia per vestire le maglie di Trieste, Benetton Treviso (dove vince la Coppa Italia), Cantù (trionfa in Supercoppa), Olimpia Milano per tre stagioni, Fortitudo Bologna, Cremona (in LegaDue) per poi chiudere la carriera a Sant’Antimo nel 2011. Calabria colleziona anche 25 presenze con la maglia azzurra della Nazionale italiana, con la quale partecipa al Campionato Europeo del 2005. Dall’estate del 2012 il classe 1973 inizia la sua avventura da allenatore come assistant coach, prima ai Seahawks della University of North Carolina Wilmington e successivamente alla Montverde Academy, sempre al college. Nell’estate del 2015 torna in Italia come primo allenatore del Cus Jonico Taranto, in Serie B ma, a causa di motivi familiari, è costretto a lasciare la panchina. Riparte ancora dalla Florida dove per due anni è sulla panchina della Keiser University e, nel 2018, viene chiamato da Larry Brown, storico head coach dei Detroit Pistons campioni Nba nel 2004, come suo primo assistente alla Fiat Torino in LBA. Per due stagioni, dal 2019 al 2021, ritorna nel mondo del college americano come primo assistente della Barry University di Miami e, negli ultimi due campionati, è il capo allenatore della Bethel Park High School in Pennsylvania. «Io credo in una filosofia, quella del cerchio, dove l’obiettivo al suo interno è quello di mettere i giocatori nella miglior condizione possibile per performare»”, aveva dichiarato Calabria nel giorno della sua presentazione alla stampa come head coach dell’Estra. «L’aspetto fondamentale è che tutto parte dal far rendere al meglio ogni giocatore. Avendo affrontato esperienze da allenatore sia in Europa che negli Stati Uniti, sto cercando di mixare insieme questi modi di lavorare ed andare ad inserire nuovi input nel gioco. Il roster? Abbiamo altezza, versatilità in tutti i ruoli e parecchio potenziale».