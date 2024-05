Dalla canoa alla vela, passando per il windsurf Come praticare sport acquatici al Mugello

Il Lago di Bilancino, situato nei pressi di Barberino di Mugello, rappresenta un'importante risorsa turistica e sportiva per l'intera regione Toscana. Nato dall'esigenza di risolvere i problemi di approvvigionamento idrico dell'area fiorentina, il lago si estende su una superficie di 5 km², con una capacità di 69 milioni di metri cubi d'acqua e una profondità massima di 31 metri. Oltre alla sua funzione primaria, Bilancino offre un'ampia gamma di attività ricreative, in particolare sport acquatici come canoa, windsurf e vela. La scuola vela del Circolo Nautico Mugello, affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV), organizza corsi di vela per tutte le età, a partire dai 7 anni. Gli iscritti possono scegliere tra vari livelli di apprendimento, dal principiante all'avanzato, garantendo così un'esperienza formativa adatta a tutti. Il lago, con le sue acque tranquille e i venti leggeri, rappresenta il luogo ideale per iniziare a praticare la vela. Per chi desidera avvicinarsi a questo sport, esiste anche la possibilità di partecipare a una sessione di prova di mezza giornata, denominata "Prova la vela". Oltre ai corsi di vela, il Circolo Nautico Mugello offre la possibilità di noleggiare barche a vela e canoe per escursioni giornaliere. Questi servizi sono disponibili sia con che senza skipper, permettendo ai visitatori di esplorare il lago in autonomia o con la guida di un esperto. Le regate, organizzate da marzo a ottobre, rappresentano un ulteriore momento di aggregazione e competizione. Tra gli eventi di rilievo spicca il "Palio Velico dei Comuni del Mugello", una manifestazione che coinvolge i Comuni della zona in una sfida amichevole sulle acque del lago. Il windsurf, altro sport praticabile al Lago di Bilancino, attira appassionati da tutta la regione. Le condizioni del lago sono particolarmente favorevoli per questo sport, grazie ai venti costanti e alla superficie d'acqua ampia e libera da ostacoli. Le scuole di windsurf presenti nella zona offrono corsi per principianti e avanzati, permettendo a tutti di apprendere le tecniche fondamentali e di perfezionare le proprie abilità. Anche la canoa trova un ambiente ideale nel Lago di Bilancino. Gli appassionati di questo sport possono esplorare le acque del lago in tutta tranquillità, godendo del paesaggio circostante e della natura incontaminata del Mugello. La pratica della canoa è accessibile a tutti, dai principianti agli esperti, grazie alla possibilità di noleggiare attrezzature adatte a diversi livelli di esperienza. Il Lago di Bilancino, con la sua offerta di sport acquatici, rappresenta quindi una destinazione ideale per chi desidera combinare attività fisica e contatto con la natura. Le strutture e i servizi disponibili garantiscono un'esperienza sicura e divertente, adatta a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione. L'invaso artificiale, nato per esigenze idriche, si è trasformato in un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport d'acqua, contribuendo a valorizzare il territorio del Mugello e a promuovere il turismo sostenibile.