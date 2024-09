Da neopromossa fino ai playoff

La stagione 2023/24 dell’Estra Pistoia, al ritorno in Serie A dopo tre anni, inizia nel modo peggiore con quattro pesanti sconfitte con Varese, Trento, Scafati e Brescia. L’Estra si sblocca vincendo a Brindisi e contro la Reyer Venezia nella bolgia del PalaCarrara. Il passaggio a vuoto di Reggio Emilia non intacca le certezze dei biancorossi che battono la Dinamo Sassari, l’Olimpia Milano campione d’Italia al Forum, la Gevi Napoli e Tortona. La striscia di quattro vittorie si interrompe con Pesaro, Virtus Bologna e Treviso ma il successo contro Cremona nell’ultimo match del girone d’andata che consente a Pistoia di raggiungere l’ottavo posto e di centrare una storica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, all’Inalpi Arena di Torino, dove viene battuta al primo turno dalla Reyer Venezia. Nel girone di ritorno i biancorossi vincono solo contro Scafati alla 17esima giornata, incassando quattro sconfitte nelle prime cinque gare. L’Estra vince poi tre partite consecutive contro Tortona, Cremona e Napoli, perdendo di misura con Treviso. La 25esima e 26esima giornata si chiudono con la prestigiosa vittoria esterna contro la Virtus Bologna e il successo interno con Reggio Emilia, che lanciano i toscani in zona playoff. Le sconfitte contro Pesaro e Brindisi non minano le certezze dei biancorossi che vincono 105-80, alla penultima giornata, sul campo di Trento. All’ultimo turno della regular season arriva il ko interno con Varese ma, contro ogni pronostico, Pistoia chiude la stagione in sesta posizione centrando una storica qualificazione ai playoff scudetto. Nel primo turno i biancorossi crollano con Brescia che si aggiudica la serie in tre partite.