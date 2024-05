"Conference League: introiti inferiori a Europa League e Champions, la Fiorentina potrebbe beneficiare della vittoria"

Gli introiti della Conference League sono inferiori sia a quelli previsti per l’Europa League che per la Champions. Se la Fiorentina vincesse il trofeo il prossimo anno parteciperebbe di diritto all’Europa League, che viene considerata la seconda competizione Uefa per importanza. L’Atalanta, che quest’anno è riuscita nell’impresa di arrivare in fondo e vincerla, ha guadagnato la bellezza di circa 35 milioni di euro, una quindicina in più rispetto a quelli previsti per la Conference League.

La squadra vincitrice della Champions incassa un bonus di 4,5 milioni di euro che va a sommarsi ai 15,5 milioni ricevuti per la partecipazione alla finale. Considerando l’intero cammino il ricavo totale può sfiorare i 100 milioni di euro.