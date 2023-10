Carlo Parisi, l’esperienza al comando

L’Azzurra Volley Firenze Bisonte riparte da coach Carlo Parisi, insediatosi a gennaio e protagonista di un’ottima seconda parte di stagione, quando ha guidato la squadra allo storico record di cinque vittorie consecutive in A1 sfiorando la prima qualificazione a una competizione europea. Il tecnico calabrese potrà contare sul suo staff, confermato in toto. Il curriculum parla per lui: eletto miglior allenatore della A2 nel 1996, 2003 e 2007, a Busto Arsizio ha firmato un vero e proprio capolavoro siglando un poker d’autore nel 2012 con la vittoria di scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Cev, trionfi che, gli sono valsi il titolo di miglior coach della A1. Ora è chiamato a confermarsi in Toscana: «Questa è una squadra nuova – spiega – sulla quale abbiamo lavorato tutta l’estate. È una squadra che sentiamo nostra. Molte ragazze sono arrivate all’ultimo, è stata un’estate complicata ma oggi siamo contenti. Speriamo che i tifosi ci seguano più numerosi possibile, perché abbiamo bisogno anche di loro. Inizio con il derby? É una partita che prima o poi doveva arrivare, arriva alla prima e va bene così: l’importanza dell’evento farà sì che tutti daremo il 100%».