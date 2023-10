Bisonte, una stagione sull'altalena: Casalmaggiore interrompe il sogno

La scorsa stagione, la prima con la nuova denominazione, l’Azzurra Volley Firenze Bisonte l’ha chiusa al decimo posto qualificandosi per i playoff di Challenge Cup persi in finale contro Casalmaggiore. Una vera e propria altalena d’emozioni, con la squadra affidata a coach Massimo Bellano che apre il campionato tra alti e bassi: subito doppio ko contro UYBA (3-2) e Bergamo (3-0), poi successi convincenti, entrambi per 3-0, su Pinerolo e Helvia Recina. A dicembre un crollo verticale con quattro sconfitte di file che costano il posto all’allenatore molisano. Il presidente Elio Sità decide di puntare sull’esperienza di un tecnico navigato come Carlo Parisi. Una scelta azzeccata in pieno dato che con la nuova guida tecnica la squadra inizia a ingranare la marcia. Dopo il ko alla prima di ritorno, l’Azzurra Volley Firenze Bisonte inanella una striscia record di cinque vittorie consecutive, un dato mai registrato dalla formazione toscana nel campionato di A1. Poi cambia tutto. sarà stata la troppa euforia o la stanchezza, ma dal 3-0 contro Chieri ’76 la squadra entra in un tunnel buio e lunghissimo dal quale non riesce più a uscire e mette una dietro l’altra ben otto sconfitte di fila. Nonostante tutto arriva il decimo piazzamento, utile per i playoff di Challenge Cup. Al primo turno vittoria in casa (3-2) e in trasferta (3-0) contro Cuneo Granda, poi si inizia a fare sul serio con le sfide a eliminazione diretta, dove Firenze si sbarazza agevolmente di Chieri ’76 e poi firma un vero e proprio capolavoro contro UYBA. La squadra di Busto Arsizio aveva battuto le toscane sia all’andata che al ritorno, pertanto partiva con i favori del pronostico: avanti 2-0 si fa rimontare consentendo alla squadra di coach Parisi di strappare il pass per l’ultimo atto. Sfida combattutissima (25-23, 26-24, 29-31, 26-24) al PalaRadi di Cremona, ma alla fine a spuntarla è Casalmaggiore. Il sogno dell’Azzurra Volley si ferma a un passo dal Paradiso.